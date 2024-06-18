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Басков и Бузова разругались после премии МУЗ-ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из премии МУЗ-ТВ

Николай Басков пошутил над Ольгой Бузовой, а та иронично ответила на премии МУЗ-ТВ, а потом их словесная дуэль перешла в социальные сети.

«Впервые вижу, чтобы Олечка оделась полностью», — сказал Басков перед выступлением Бузовой.

На это артистка ответила: «Да, хороших ведущих у нас действительно осталось мало».

После того, как видео премии МУЗ-ТВ появилось в Сети, ситуацию прокомментировала Алина Загитова, которая заступилась за Бузову.

Она написала в соцсети, что некоторым ведущим лучше «выдать скотч вместо микрофона». Также спортсменка добавила: «Ему лучше найти время покрасить корни».

Баскова не смутили выпады в его адрес. Он наоборот подлил масла в огонь. «Я могу и без микрофона. В отличие от тех, кто в него как коза кричит», написал он в социальной сети.

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Топ комментариев

pepelmetal

«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот...

korvinsS

Время все расставит по местам и мы увидим как все будет кто прав а кто нет.

Starbit

Опять подливки плеснул что ли бедолага и пытался не спалиться

nicollaich

Он нужен америке.Не обижайте самоходного джо.