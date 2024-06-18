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Путин отправился в азиатский тур

Источник:
РИА Новости
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Президент России начинает турне по Восточной Азии. Сначала он посетит Северную Корею, затем — Вьетнам.

Вашингтон и Сеул опасаются «укрепления военных связей» Москвы с Пхеньяном и эскалации в регионе. Помощник российского президента Юрий Ушаков в разговоре с РИА Новости опроверг эти домыслы: сотрудничество двух стран не направлено против кого бы то ни было.

Путин и Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ира, обсудят вопросы экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных связей. Взаимный товарооборот в прошлом году вырос в девять раз и достиг 34,4 миллиона долларов. Не исключено подписание договора о стратегическом партнерстве.

В честь визита состоится государственный концерт. А по дороге в аэропорт оба лидера посетят православный храм Живоначальной Троицы.

Визит во Вьетнам

Сразу после Пхеньяна президент вылетит в Ханой. Там он встретится с генеральным секретарем ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Планируются обсудить перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической (товарооборот в 2023-м увеличился на 8% — до 5 миллиардов долларов), научно-технологической и гуманитарной областях.

Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Примут совместное заявление и подпишут ряд двусторонних документов.

Также Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов.

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pepelmetal

«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот...

korvinsS

Время все расставит по местам и мы увидим как все будет кто прав а кто нет.

Starbit

Опять подливки плеснул что ли бедолага и пытался не спалиться

nicollaich

Он нужен америке.Не обижайте самоходного джо.