Основные узлы и агрегаты электромобиля «Атом» будут выпускаться совместно с китайскими компаниями или будут закупаться в Китае.

Рулевой механизм, который с 2027 года планируется реализовать без физической связи руля и колес (steer-by-wire), и управляющую электронику стартап будет закупать в Китае, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы «Атома».

Полностью российскими будут платформа, интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и операционная система «Атом ОС».

По данным главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова электродвигатель будет делать Росатом в сотрудничестве с китайской компанией Jee. Батарею будет выпускать он же — с некоторыми китайскими компонентами.

Электромобиль «Атом» — небольшой хетчбэк с распашными дверями. Запас хода — 500 километров, разгон до 100 километров в час — за семь секунд. Машину обещают запустить в серийное производство в третьем квартале 2025 года. Ориентировочная стоимость — 2,5 миллиона рублей.