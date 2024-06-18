Столицу КНДР украсили портретами Путина

Столицу КНДР Пхеньян украсили портретами президента России Владимира Путина и лозунгами о дружбе двух стран. Глава РФ прибудет в Северную Корею во вторник.

Обстановку в Пхеньяне за несколько часов до визита Путина показал телеграм-канал кремлевского пула РИА Новости.

«Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность!», «Да будет вечной корейско-российская дружба!», «Добро пожаловать, Путин!» — такие лозунги развешаны по городу. Также вдоль улиц размещены портреты российского президента.

Путин приезжал в КНДР один раз — в 2000 году, когда лидером страны был Ким Чен Ир. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын последний раз официально приезжал в Россию осенью 2023 года.