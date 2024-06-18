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МВД России назвало самую частую ошибку в загранпаспортах

Источник:
Sibnet.ru
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МВД России ответило публикации о росте числа изъятий загранпаспортов на границе из-за ошибок в них. Такие случаи не носят массовый характер, сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В последние месяцы количество изъятий паспортов на границе заметно увеличилось: путешественников с ошибками в паспортах не пропускают через границу или отправляют на дополнительную проверку.

МВД отметило, что ошибки чаще всего обнаруживаются в персональных данных и в машиночитаемой зоне документа.

Так, наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация. Отмечается, что написание ФИО и других данных через «е» или «ё» в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте и в загранпаспорте должны совпадать.

МВД советует при получении заграничных паспортов тщательно проверять все сведения — если в документе обнаружится ошибка, его заменят бесплатно и в кратчайший срок.

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