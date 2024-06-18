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Западные СМИ раскрыли ошибку Зеленского на саммите в Швейцарии

Источник:
Bloomberg
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Неспособность президента Украины Владимира Зеленского привлечь на свою сторону страны глобального Юга грозит негативными последствиями для Киева, пишут обозреватели Bloomberg Бастиан Бенрат и Андреа Палашано.

«Страны за пределами Запада уже ясно дали понять, что ни один форум по созданию условий для мира без участия России не сработает», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, Россия не находится в изоляции и обладает широкой поддержкой за пределами Запада. При таких обстоятельствах Киев может рассчитывать только на западных партнеров.

Но даже западные лидеры усомнились в актуальности швейцарской инициативы. Президент США Джо Байден пропустил это мероприятие. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц покинули мероприятие досрочно.

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