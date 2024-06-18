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Депутаты призвали к запрету условного наказания за взятки

Источник:
ТАСС
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Фракция ЛДПР разработала законопроект, исключающий возможность условного наказания для чиновников за получение взятки.

«Любая взятка, попытка "подмазать", договориться — это откровенный подрыв страны. В таком случае лучший мотиватор — страх. Наш законопроект исключает возможность отделаться штрафом, а потом сбежать за границу тем, кого поймали за руку», — сказал ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, взяточников «нужно безоговорочно сажать в тюрьму и заставлять отрабатывать нанесенный ущерб в десятикратном размере». «Уверен, количество взяточников в стране радикально снизится после принятия нашего законопроекта», — отметил Слуцкий.

Кроме того, согласно законопроекту, условно-досрочное освобождение для чиновников-взяточников может быть назначено «только после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания».

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pepelmetal

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pepelmetal

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korvinsS

Время все расставит по местам и мы увидим как все будет кто прав а кто нет.