Депутаты призвали к запрету условного наказания за взятки

Фракция ЛДПР разработала законопроект, исключающий возможность условного наказания для чиновников за получение взятки.

«Любая взятка, попытка "подмазать", договориться — это откровенный подрыв страны. В таком случае лучший мотиватор — страх. Наш законопроект исключает возможность отделаться штрафом, а потом сбежать за границу тем, кого поймали за руку», — сказал ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, взяточников «нужно безоговорочно сажать в тюрьму и заставлять отрабатывать нанесенный ущерб в десятикратном размере». «Уверен, количество взяточников в стране радикально снизится после принятия нашего законопроекта», — отметил Слуцкий.

Кроме того, согласно законопроекту, условно-досрочное освобождение для чиновников-взяточников может быть назначено «только после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания».