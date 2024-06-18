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Путин высоко оценил поддержку КНДР спецоперации на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Москва высоко ценит солидарность КНДР с Россией по ключевым международным вопросам, заявил президент Владимир Путин в своей статье, опубликованной в северокорейской газете «Нодон синмун» в преддверии визита в Пхеньян.

Путин отметил, что отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициями.

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций», — говорится в статье, которая была также опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, Пхеньян был и остается убежденным единомышленником и сторонником России, «готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга».

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pepelmetal

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pepelmetal

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korvinsS

Время все расставит по местам и мы увидим как все будет кто прав а кто нет.