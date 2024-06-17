Маск предсказал замену телефонов мозговыми имплантами

Люди в будущем перестанут пользоваться телефонами, их заменят мозговые импланты, заявил американский миллиардер Илон Маск.

«А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?» — поинтересовался у пользователей соцсети Х автор пародийного аккаунта Not Elon Musk.

Ему ответил сам Маск. Он заверил, что в будущем мобильные девайсы совсем не понадобятся. «В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink» — написал миллиардер.

Первый имплант Neuralink был вживлен человеку в январе 2024 года. Маск назвал это устройство Telepathy («Телепатия»). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли.

Маск ранее заявил, что первые полученные данные о работе Neuralink показывают многообещающие результаты.