НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Снижение цен на новостройки зафиксировали в России

Источник:
Sibnet.ru
271 0

Средняя цена квадратного метра на новостройки в России за месяц снизилась до 132,1 тысячи рублей, рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

До 1 июля, когда завершается действие программы по льготной ипотеке, осталось меньше полумесяца, а решения по дальнейшей судьбе льготных ипотечных программ до сих пор нет. Такое положение дел привело к периоду ценовой турбулентности в сегменте новостроек, сказала «Известиям» Бочарникова.

По ее словам, за прошлый месяц средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России снизилась на 0,5%, при этом по итогам 12 месяцев рост составляет 10,3%.

Среди городов-миллионников самое значительное снижение средней цены квадратного метра в новостройках зафиксировано в Екатеринбурге (–1,7%), Омске (–1,6%), Челябинске (–0,5%).

«Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в первую очередь снижается в небольших городах, а также в городах-миллионниках, где традиционно отмечались одни из самых доступных цен на жилье», — отметила Бочарникова.

Еще по теме
ВТБ приостановит выдачу IT-ипотеки
Жилой микрорайон построят на месте старого аэропорта Омска
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Государство начнет взимать процент от суммы сделок с недвижимостью
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
Российские магазины электроники остановили продажи
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
Обсуждение (0)
Картина дня
Нарышкин пообещал Украине «более жесткие» условия мира
Кремль оценил результативность саммита по Украине в Швейцарии
Вооруженные силы Украины потеряли интерес к Крымскому мосту
Снижение цен на новостройки зафиксировали в России
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
54
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
32
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
31
Регулярный секс оказался защитником женщин от стресса
26
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
26
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы