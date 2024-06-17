Снижение цен на новостройки зафиксировали в России

Средняя цена квадратного метра на новостройки в России за месяц снизилась до 132,1 тысячи рублей, рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

До 1 июля, когда завершается действие программы по льготной ипотеке, осталось меньше полумесяца, а решения по дальнейшей судьбе льготных ипотечных программ до сих пор нет. Такое положение дел привело к периоду ценовой турбулентности в сегменте новостроек, сказала «Известиям» Бочарникова.

По ее словам, за прошлый месяц средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России снизилась на 0,5%, при этом по итогам 12 месяцев рост составляет 10,3%.

Среди городов-миллионников самое значительное снижение средней цены квадратного метра в новостройках зафиксировано в Екатеринбурге (–1,7%), Омске (–1,6%), Челябинске (–0,5%).

«Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в первую очередь снижается в небольших городах, а также в городах-миллионниках, где традиционно отмечались одни из самых доступных цен на жилье», — отметила Бочарникова.