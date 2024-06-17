Нарколог посоветовал, как не спиться в отпуске

Отдыхающим, прежде всего, следует отказаться от алкоголя по утрам и по максимуму себя «отпускными» развлечениями, рассказал психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Система «все включено» может подстегнуть желание отдыхающих выжать максимум из отпуска, предупредил врач в интервью «Газете.ру».

«Алкоголь — яд для организма, а в сочетании с жарой он может привести к самым плачевным последствиям, вплоть до больничной койки, ведь под воздействием алкоголя человек теряет способность контролировать ситуацию, в том числе и на воде», — подчеркнул Холдин.

По его словам, в жаркую погоду вместо изучения бара отеля лучше выбрать другие занятия: экскурсии, прогулки, водные виды спорта, аквааэробика, йога, спортивные залы.