Россияне рассказали, за что не любят лето

Главными летними раздражителями для россиян оказались жара, ливни и пыль, следует из исследования, проведенного компанией Pro-Vision Communications.

В «красной зоне раздражения» оказались природные явления. Так, почти половину (46,9%) негативных комментариев россияне адресуют жаре и духоте: их клеймят за плохое самочувствие, перепады настроения и ощущение слабости, приводит «Газета.ру» результаты исследования.

На втором месте — дожди и ливни (20,1%), которым досталось за неожиданность и необходимость носить зонты и дождевики. Замыкает тройку пыль (9%), а клещи, комары и другие насекомые присутствуют в 8,8% сообщений, причем не только раздражая, но и пугая пользователей.

Чуть менее настороженно соотечественники относятся к «социальным» летним феноменам — туристам и дачникам. Первые аккумулируют на себе 5,9% народного гнева, вторые – втрое меньше.

А вот самокатчики и мотоциклисты, вопреки спорной повестке, почти не вызывают общественного раздражения: на долю каждых пришлось всего около 1% негативных упоминаний.