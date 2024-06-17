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Россияне рассказали, за что не любят лето

Источник:
«Газета.ру»
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Главными летними раздражителями для россиян оказались жара, ливни и пыль, следует из исследования, проведенного компанией Pro-Vision Communications.

В «красной зоне раздражения» оказались природные явления. Так, почти половину (46,9%) негативных комментариев россияне адресуют жаре и духоте: их клеймят за плохое самочувствие, перепады настроения и ощущение слабости, приводит «Газета.ру» результаты исследования.

На втором месте — дожди и ливни (20,1%), которым досталось за неожиданность и необходимость носить зонты и дождевики. Замыкает тройку пыль (9%), а клещи, комары и другие насекомые присутствуют в 8,8% сообщений, причем не только раздражая, но и пугая пользователей.

Чуть менее настороженно соотечественники относятся к «социальным» летним феноменам — туристам и дачникам. Первые аккумулируют на себе 5,9% народного гнева, вторые – втрое меньше.

А вот самокатчики и мотоциклисты, вопреки спорной повестке, почти не вызывают общественного раздражения: на долю каждых пришлось всего около 1% негативных упоминаний.

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Топ комментариев

pepelmetal

Хорошая новость, туда им и дорога

mosquito__2010

Вся политика США и Британии ущербна. Не верите ? Посмотрите на площади Украинских кладбищ. Украине вилы.

GammiPluh

Другие страны накупили этих танков, а теперь сам производитель счел их устаревшими

Asd10

Из тебя неудобный как из навоза пуля. Вони много, а выхлопа нет.