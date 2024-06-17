Определена доля пива на алкогольном рынке России

Порядка 80% алкогольного рынка в России занимает пиво, категория крепкого алкоголя остается стабильной, сообщил председатель совета директоров одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group Эрнест Хачатурян.

«Для нашей страны характерно пиво-водочное потребление. На рынке сейчас почти 80% занимает пиво», — сказал Хачатурян в интервью РИА Новости.

По его словам, категория коньяков РФ и Армении показывает стабильный прирост — на 11% в 2023 году к 2022. «Продажи водки стагнируют, годовой прирост измеряется 1%», — отметил Хачатурян.

Он добавил, что потребление крепкого алкоголя в целом показало прирост на 5% за 2023 год относительно 2022-го.