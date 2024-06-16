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Обвиняемые захватили заложников в СИЗО Ростова‑на‑Дону

Источник:
Sibnet.ru
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Обвиняемые в СИЗО в Ростовской области захватили в заложников двух сотрудников следственного изолятора, сообщила пресс-службба управление ФСИН по региону.

«На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников. Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», — говорится в сообщении.

Очевидцы сообщаю, что заложников захватили в СИЗО №1, который находится в центре Ростова-на-Дону. Все подъезды к изолятору перекрыты. На место прибыл спецназ ФСИН и СОБР Росгвардии.

По данным телеграм-канала Baza, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, взяв в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы изолятора.

Обвиняемые проходят по «террористическим» статьям — за участие в запрещенных исламистских организациях, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ха ха ха ха ) Такое позорище, испанский матерьбожья стыд

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.