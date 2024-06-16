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Сбербанк упростил вход в личный кабинет с компьютера

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения «СберБанк Онлайн» и добавил способ входа в личный кабинет по номеру карты, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее войти в «СберБанк Онлайн» через браузер можно было только по логину и паролю, а также по номеру телефона. Теперь можно ввести номер карты и нажать кнопку «Войти», затем на привязанный телефон придет SMS-код для подтверждения.

«Сегодня веб-версией ежемесячно пользуются 5,5 миллиона человек, поэтому мы продолжим улучшать ее, чтобы всем нашим клиентам было удобнее и проще получать доступ к привычным сервисам с телефона, компьютера или планшета», — уточнила директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка Ксения Баринова.

Таким образом, сейчас клиент может выбрать любой из трех способов входа: по логину и паролю; по телефону; по номеру карты. Расширение способов входа упростит жизнь тем, кто регулярно забывает данные от учетной записи.

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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо