Сбербанк упростил вход в личный кабинет с компьютера

Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения «СберБанк Онлайн» и добавил способ входа в личный кабинет по номеру карты, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее войти в «СберБанк Онлайн» через браузер можно было только по логину и паролю, а также по номеру телефона. Теперь можно ввести номер карты и нажать кнопку «Войти», затем на привязанный телефон придет SMS-код для подтверждения.

«Сегодня веб-версией ежемесячно пользуются 5,5 миллиона человек, поэтому мы продолжим улучшать ее, чтобы всем нашим клиентам было удобнее и проще получать доступ к привычным сервисам с телефона, компьютера или планшета», — уточнила директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка Ксения Баринова.

Таким образом, сейчас клиент может выбрать любой из трех способов входа: по логину и паролю; по телефону; по номеру карты. Расширение способов входа упростит жизнь тем, кто регулярно забывает данные от учетной записи.