Искусственную звезду отправят на орбиту Земли

NASA отправит на орбиту небольшой спутник, который будет имитировать настоящую звезду. Устройство поможет откалибровать телескопы в земных обсерваториях, сообщается на сайте космического агентства.

Аппарат разместят на околоземной орбите в 35,4 тысячи километров над поверхностью планеты. Такая дистанция позволит сделать устройство более похожим на звезду для земных наблюдателей.

Оказавшись на месте, спутник направит восемь бортовых лазеров на наземные телескопы. Измерив, какая часть излучения лазеров поглотится атмосферой планеты, астрономы смогут сравнить это значение со светом 60 настоящих звезд и оценить их настоящую яркость.

Улучшение каталогов светимости звезд повысит точность измерения их размеров, возраста и других параметров. Эта точность позволит ученым точно настроить другие измерения, которые также зависят от яркости и расстояний.