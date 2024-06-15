НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Искусственную звезду отправят на орбиту Земли

Источник:
Sibnet.ru
279 0

NASA отправит на орбиту небольшой спутник, который будет имитировать настоящую звезду. Устройство поможет откалибровать телескопы в земных обсерваториях, сообщается на сайте космического агентства.

Аппарат разместят на околоземной орбите в 35,4 тысячи километров над поверхностью планеты. Такая дистанция позволит сделать устройство более похожим на звезду для земных наблюдателей.

Оказавшись на месте, спутник направит восемь бортовых лазеров на наземные телескопы. Измерив, какая часть излучения лазеров поглотится атмосферой планеты, астрономы смогут сравнить это значение со светом 60 настоящих звезд и оценить их настоящую яркость.

Улучшение каталогов светимости звезд повысит точность измерения их размеров, возраста и других параметров. Эта точность позволит ученым точно настроить другие измерения, которые также зависят от яркости и расстояний.

Тема: Человек и космос
Запись в эфире NASA вызвала панику
Несущийся на гиперскорости объект замечен в Млечном Пути
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции
Космическое облако изменило климат Земли
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Китайские автопроизводители обсудят уход из России
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
Российские магазины электроники остановили продажи
Обсуждение (0)
Картина дня
Опубликован проект мирного договора между Россией и Украиной
Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
Крепкому алкоголю поднимут минимальные цены
Дрон США подал сигнал бедствия после разведки Крыма
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
65
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
40
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
26
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
26
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
25
Зеленский оценил мирную инициативу Путина