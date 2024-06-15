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Крепкому алкоголю поднимут минимальные цены

Источник:
Sibnet.ru
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Алкоголь
Алкоголь
Фото: © Sibnet.ru

Минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя вырастут с 1 июля 2024 года, соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, цена водки вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей за 0,5 литра. Новые минимальные цены будут действовать по 31 декабря 2026 года, следует из документа.

Индексация цен связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов и ростом затрат на производство алкогольной продукции, отмечается в пояснительной записке к приказу.

Вместе с повышением розничных цен с 1 июля также повысятся минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Так, минимальная отпускная цена на водку вырастет с 229 до 246 рублей, оптовую — с 238 до 256.

Отпускная цена на бренди увеличится с 289 рублей до 311 рублей, оптовая — с 304 до 327 рублей, отпускная цена на коньяк — с 397 до 427 рублей, а оптовая — с 419 до 450 рублей.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. Сначала регулировалась стоимость водки, с 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года — на шампанское.

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