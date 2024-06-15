НАВЕРХ

МОК назвал допущенных на Олимпиаду российских спортсменов

Источник:
Sibnet.ru
246 0

Международный олимпийский комитет опубликовал первый список из допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из России и Белоруссии.

В предварительном списке оказались три велогонщика, десять борцов и одна батутистка, следует из сообщения, обнародованного пресс-службой организации.

Из российских спортсменов до Олимпиады допущены борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Кроме этого, на соревнования допущены велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Еще по теме
Стартовал российский ответ Олимпиаде
Мирра Андреева проиграла матч за выход в финал «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Винер сочла «американским заказом» интервью гимнастки Мамун
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
Вокруг спорта
Биатлонистка Екатерина Мошкова
Российские спортсменки запустили «попа-челлендж». ФОТО
14.06.2024 20:57
Маргарита Мамун и Ирина Винер в фильме Марты Прус «За пределом»
Винер сочла «американским заказом» интервью гимнастки Мамун
05.06.2024 13:04
Владимир Путин и Ирина Винер
Винер назвала Путина «помазанником Божьим»
31.05.2024 11:05
Татьяна Тарасова
Тарасова оправдала рукоприкладство в спорте
30.05.2024 14:14
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
65
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
40
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
26
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
26
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
24
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки