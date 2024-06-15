МОК назвал допущенных на Олимпиаду российских спортсменов

Международный олимпийский комитет опубликовал первый список из допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из России и Белоруссии.

В предварительном списке оказались три велогонщика, десять борцов и одна батутистка, следует из сообщения, обнародованного пресс-службой организации.

Из российских спортсменов до Олимпиады допущены борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Кроме этого, на соревнования допущены велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.