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Россия испытает новейшую ядерную субмарину

Источник:
Sibnet.ru
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Новейшая атомная подлодка «Архангельск» проекта 885М впервые вышла в море для финальных испытаний.

Субмарину, которая должна усилить ядерную триаду, направили на заводские ходовые испытания, которые продлятся несколько месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли.

«Четвертый корпус проекта 885М — субмарина «Архангельск» — на днях вышла в море», — уточнил один из источников агентства.

Подлодка «Архангельск» — четвертая по счету субмарина модифицированного проекта 885М «Ясень-М», носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» и другого ракетно-торпедного вооружения, включая ракеты «Калибр».

Длина субмарины — 120 метров, подводный крейсер имеет экипаж в 90 человек и может разгоняться до 31 узла(57,5 километров в час) в подводном положении. Дальность плавания «Архангельск» не ограничена, запас по автономности рассчитан на 100 суток.

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