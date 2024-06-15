Дрон США подал сигнал бедствия после разведки Крыма

Американский дрон MQ-4C Военно-морских сил США, занимавшийся разведкой у Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой. Это следует из данных мониторингового сервиса RadarBox.

После полета в районе Крыма беспилотник с позывным BLKCAT6 вернулся на военно-морскую базу НАТО, расположенную на Сицилии. При этом дрон подал код 7700 через транспондер, который означает аварийную ситуацию на борту.

Беспилотник типа MQ-4CTriton занимается разведкой на большой дальности. Его максимальная скорость — 575 километров в час, дальность полета порядка 15 тысяч километров. Он был разработан на базе стратегического дрона RQ-4 Global Hawk.

14 июня в районе Новороссийска и Сочи впервые был замечен американский беспилотный самолет-разведчик MQ-4C Triton, способный находиться в воздухе более 30 часов. Затем появилась информация, что ВМС США потеряли связь с дроном.