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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дрон США подал сигнал бедствия после разведки Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Американский дрон MQ-4C Военно-морских сил США, занимавшийся разведкой у Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой. Это следует из данных мониторингового сервиса RadarBox.

После полета в районе Крыма беспилотник с позывным BLKCAT6 вернулся на военно-морскую базу НАТО, расположенную на Сицилии. При этом дрон подал код 7700 через транспондер, который означает аварийную ситуацию на борту.

Беспилотник типа MQ-4CTriton занимается разведкой на большой дальности. Его максимальная скорость — 575 километров в час, дальность полета порядка 15 тысяч километров. Он был разработан на базе стратегического дрона RQ-4 Global Hawk.

14 июня в районе Новороссийска и Сочи впервые был замечен американский беспилотный самолет-разведчик MQ-4C Triton, способный находиться в воздухе более 30 часов. Затем появилась информация, что ВМС США потеряли связь с дроном.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо