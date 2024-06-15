Игра про банан обогнала GTA V по числу геймеров

Игра Banana вышла на третье место в рейтинге самых популярных на платформе Steam, по числу пользователей проект обогнал GTA V, Helldivers 2 и Among Us, следует из данных SteamDB.

В настоящее время число игроков в Banana превысило 480 тысяч. По этому показателю она уступает только Counter-Strike 2 и Dota 2. При этом игра появилась в Steam 23 апреля, у нее достаточно примитивный геймплей.

В Banana игроки могут зарабатывать предметы, нажимая на банан. Эти предметы можно продавать на внутренней торговой площадке Steam. Большая часть товаров стоит всего несколько центов, однако некоторые скины можно продать за сотни и даже тысячи долларов.

В результате игру наводнили боты, которые используются для заработка предметов и их дальнейшей продажи. По оценке разработчиков, некоторые геймеры запускают более тысячи аккаунтов. Доля настоящих игроков составляет около 30%.

Создатели Banana обратились к компании Valve за помощью в борьбе с массовой активностью ботов, однако пока компания никак не отреагировала на просьбу разработчиков.