Россия запретит использование зарубежных киберсервисов

Российский президент Владимир Путин расширил указ о мерах по обеспечению информационной безопасности в стране. Обновленный документ запрещает пользоваться услугами компаний по кибербезопасности из недружественных стран.

Теперь российским компаниям с 1 января 2025 года запрещено использовать ресурсы по обеспечению информационной безопасности, предоставляемыми организациями из недружественных России государств.

Использование ПО из недружественных стран для киберзащиты было запрещено и ранее. Теперь нельзя пользоваться никакими услугами. Перечень расширяется за счет сервисов, которые включают в себя техподдержку, облачные решения, консалтинговые услуги, работы по анализу защищенности.

В список недружественных включены такие государства, как США, Канада, Великобритания, Сингапур, Тайвань, Германия, Франция, Швейцария, Япония и ряд других.