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Россия запретит использование зарубежных киберсервисов

Источник:
Sibnet.ru
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Российский президент Владимир Путин расширил указ о мерах по обеспечению информационной безопасности в стране. Обновленный документ запрещает пользоваться услугами компаний по кибербезопасности из недружественных стран.

Теперь российским компаниям с 1 января 2025 года запрещено использовать ресурсы по обеспечению информационной безопасности, предоставляемыми организациями из недружественных России государств.

Использование ПО из недружественных стран для киберзащиты было запрещено и ранее. Теперь нельзя пользоваться никакими услугами. Перечень расширяется за счет сервисов, которые включают в себя техподдержку, облачные решения, консалтинговые услуги, работы по анализу защищенности.

В список недружественных включены такие государства, как США, Канада, Великобритания, Сингапур, Тайвань, Германия, Франция, Швейцария, Япония и ряд других.

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Топ комментариев

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...

mosquito__2010

США - бесконечный источник лапши для инфантилов ) Украина - бесконечный источник инфантилов хавающих...

GammiPluh

мы примем Мексику в ОДКБ если она победит США... и вот в такое же поверили украинцы когда им сказали...