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Медведев допустил расширение санитарной зоны до Польши

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил расширение санитарной зоны на Украине вплоть до границ с Польшей.

«Россия должна защитить себя на долгие годы. Отсюда, кстати, и идея санитарной зоны, которую выдвинул Путин. В эту зону может попасть вся бывшая Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Медведев ранее отмечал в своем телеграм-канале, что дальность действия ракет Storm Shadow и SCALP-EG составляет не меньше 550 километров при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 километров.

Таким образом, практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в санитарную зону, которая должна составлять порядка 550 километров от российской границы.

По его мнению, гарантированная «санитарная зона» будет находиться «где-то на границе с Польшей» или «уже в самой Польше». Медведев также считает, что Запад поставками дальнобойных ракет добивается того, чтобы под контролем России оказалась вся Украина».

Президент Владимир Путин ранее сообщал, что операция на границе Харьковской области нужна для того, чтобы создать буферную зону и обезопасить российские регионы от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

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Политика #Россия #Мир
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