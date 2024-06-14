НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Более 70% россиян поддержали высокие налоги для обеспеченных людей

Источник:
«Известия»
446 3

Большинство опрошенных россиян (72%) поддерживают изменения налоговой системы в стране, так как считают, что более обеспеченные люди должны нести больше социальной ответственности, следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсов «Сравни».

Минфин предложил расширить прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ). Так, для годовых доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка составит 15%, от 5 до 20 миллионов рублей — 18%, от 20 до 50 миллионов рублей — 20% и свыше 50 миллионов рублей — 22%.

«Новая шкала предполагает ставку налога на уровне от 13% до 22% — это объективно низкий уровень по сравнению с большинством стран, где ставка может достигать 40%», — отметил эксперт «Сравни» Алексей Лоссан.

Только 22% опрошенных выступают против инициативы: по их мнению, текущая налоговая ставка достаточна. Еще 6% россиян отметили, что им все равно, так как изменения не коснутся их лично и их близких, приводят «Известия» результаты опроса.

При этом 96% россиян видят риски, связанные с изменением системы налогообложения. Так, 73% из них предположили, что люди могут начать скрывать часть доходов, чтобы избежать дополнительных налогов.

Еще по теме
Предсказан эмоциональный скачок цен на авто из-за санкций
Центробанк впервые рассчитал курс рубля по новым правилам
Банки Киргизии отказались работать с рублем
Центробанк изменит механизм формирования курсов доллара и евро
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Развенчан популярный миф о витамине D
Китайские автопроизводители обсудят уход из России
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
Обсуждение (3)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
73
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
26
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
24
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
24
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки
21
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы