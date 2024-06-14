Более 70% россиян поддержали высокие налоги для обеспеченных людей

Большинство опрошенных россиян (72%) поддерживают изменения налоговой системы в стране, так как считают, что более обеспеченные люди должны нести больше социальной ответственности, следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсов «Сравни».

Минфин предложил расширить прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ). Так, для годовых доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка составит 15%, от 5 до 20 миллионов рублей — 18%, от 20 до 50 миллионов рублей — 20% и свыше 50 миллионов рублей — 22%.

«Новая шкала предполагает ставку налога на уровне от 13% до 22% — это объективно низкий уровень по сравнению с большинством стран, где ставка может достигать 40%», — отметил эксперт «Сравни» Алексей Лоссан.

Только 22% опрошенных выступают против инициативы: по их мнению, текущая налоговая ставка достаточна. Еще 6% россиян отметили, что им все равно, так как изменения не коснутся их лично и их близких, приводят «Известия» результаты опроса.

При этом 96% россиян видят риски, связанные с изменением системы налогообложения. Так, 73% из них предположили, что люди могут начать скрывать часть доходов, чтобы избежать дополнительных налогов.