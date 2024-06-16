Пессимисты оказались склонны чаще откладывать важные дела

Пессимисты более других склонны к прокрастинации — откладыванию важных дел на потом, доказали ученые из Токийского университета.

Люди с оптимистичным взглядом на будущее с меньшей вероятностью становятся тяжелыми прокрастинаторами. Позитивное мышление может снижать уровень стресса, провоцирующий появление стойкого желания отложить дела на потом, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный Scientific Reports.

Прокрастинация как эмоциональное и психологическое состояние отличается от отдыха и лени. Во время отдыха человек восстанавливает энергию, не думая о выполнении определенных задач. Лень характеризуется полным нежеланием приступать к делам.

Прокрастинирующий человек хочет «разобраться» с важными и срочными делами, но по каким-то причинам не может приступить. Откладывание задач в дальнейшем приводит к чувству вины, потере производительности, заниженной самооценке.