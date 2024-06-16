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Пессимисты оказались склонны чаще откладывать важные дела

Источник:
«Газета.ру»
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Пессимисты более других склонны к прокрастинации — откладыванию важных дел на потом, доказали ученые из Токийского университета.

Люди с оптимистичным взглядом на будущее с меньшей вероятностью становятся тяжелыми прокрастинаторами. Позитивное мышление может снижать уровень стресса, провоцирующий появление стойкого желания отложить дела на потом, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный Scientific Reports.

Прокрастинация как эмоциональное и психологическое состояние отличается от отдыха и лени. Во время отдыха человек восстанавливает энергию, не думая о выполнении определенных задач. Лень характеризуется полным нежеланием приступать к делам.

Прокрастинирующий человек хочет «разобраться» с важными и срочными делами, но по каким-то причинам не может приступить. Откладывание задач в дальнейшем приводит к чувству вины, потере производительности, заниженной самооценке.

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Наука #Психо
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