Компактный пулемет ПКZ разработан для российской армии

Российская армия получит новый 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ для боев в стесненных условиях, рассказал главный конструктор пермского конструкторского бюро «Лаби» Андрей Малков.

Длина новинки — всего 850 миллиметров, вес — около семи килограммов без короба с патронами. Он на 1,5 килограмма легче, чем пулемет ПКМ. Он будет востребован там, где бойцам приходится вести бой в стесненных условиях, сказал «Известиям» Малков.

«В техническом задании было поставлено несколько условий. Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО первыми стараются поразить бойцов с "длинным черным веслом", то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения», — пояснил Малков.

Эксперты отмечают, что ПКZ будет востребован российскими штурмовыми подразделениями.

«Для штурма окопов и боев в городской среде требуется большая интенсивность и кучность стрельбы. Новый пулемет это сможет обеспечить. В таких боестолкновениях длина ствола и возможность бить на 800 метров и дальше не имеют значения. Все дистанции — 200–300 метров максимум», — отметил военный эксперт Алексей Леонков.