Более 70 беспилотников за ночь сбили в Ростовской области

Российские силы ПВО в ночь на пятницу, 14 июня сбили 87 украинских беспилотников над шестью регионами России, 70 из них — над Ростовской областью, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, 70 БПЛА перехватили и уничтожили в небе над Ростовской областью, по шесть — над Курской и Воронежской областями, по два — над Белгородской и Курской областями, еще один беспилотник уничтожен над Крымом

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку дронов, в Морозовском районе нарушено энергоснабжение, принимаются меры по подключению потребителей по резервной схеме.