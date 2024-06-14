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Более 70 беспилотников за ночь сбили в Ростовской области

Источник:
Sibnet.ru
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ЗРК «Тор»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российские силы ПВО в ночь на пятницу, 14 июня сбили 87 украинских беспилотников над шестью регионами России, 70 из них — над Ростовской областью, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, 70 БПЛА перехватили и уничтожили в небе над Ростовской областью, по шесть — над Курской и Воронежской областями, по два — над Белгородской и Курской областями, еще один беспилотник уничтожен над Крымом

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку дронов, в Морозовском районе нарушено энергоснабжение, принимаются меры по подключению потребителей по резервной схеме.

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Оборона #Армия
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