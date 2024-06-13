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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Запись в эфире NASA вызвала панику

Источник:
Sibnet.ru
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NASA в прямом эфире на YouTube передало запись, в которой женский голос приказал вернуть командира в скафандр, проверить его пульс и обеспечить его кислородом. Запись длительностью около восьми минут быстро распространилась в соцсетях и вызвала панику.

Пользователи посчитали, что на МКС возникла чрезвычайная ситуация. Однако позднее стало известно, что в публичную трансляцию случайно попал фрагмент медицинских учений, которые проводили члены экипажа станции и наземных команд.

NASA пришлось выступить с пояснениями, чтобы убедить общественность в отсутствии чрезвычайно ситуации на МКС. Агентство уточнило, что во время «происшествия» все члены экипажа МКС спали, сейчас они находятся в безопасности.

«Эта аудиозапись была передана по ошибке из-за того, что сейчас проводится симуляция, в которой члены экипажа и наземные команды готовятся к различным сценариям в космосе. Это не имеет отношения к реальной чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

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mosquito__2010

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mosquito__2010

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Nik3316

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mosquito__2010

США - мелочные закомплексованные истеричечки ) Лишь бы поднагадить )