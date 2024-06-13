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Центробанк впервые рассчитал курс рубля по новым правилам

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России впервые установил значения официального курса рубля к доллару и евро без биржевых торгов.

Официальный курс доллара США на 14 июня составляет 88,2 рубля, а евро — 94,8 рубля, следует из данных регулятора. Это первые значения официального курса, рассчитанные Центробанком в отсутствие биржевых торгов.

С 13 июня 2024 года Банк России перешел к новой методике расчета официального курса к доллару и евро, так как из-за блокирующих санкций США в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра торги этими валютами были остановлены.

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов», — пояснил регулятор.

Методику расчета курса на основе этих данных Центробанк представил еще в октябре 2022 года. В этом документе говорится, что курс будет устанавливаться на основе данных о средневзвешенном значении курса доллара, евро или юаня, полученном в результате сделок с расчетами «завтра».

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Экономика #Деньги
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mosquito__2010

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mosquito__2010

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Nik3316

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mosquito__2010

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