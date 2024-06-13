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Несущийся на гиперскорости объект замечен в Млечном Пути

Источник:
Sibnet.ru
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Астрономы обнаружили объект, который на огромной скорости движется по необычной траектории в нашей галактике Млечный Путь. Он получил название CWISE J124909+362116.0.

Странный объект расположен на расстоянии 457 световых лет от Солнца. При этом он движется со скоростью не менее 600 километров в час. Для сравнения — Солнце вращается вокруг центра Млечного Пути со скоростью около 220 километров в час, пишет Sci News.

Траектория космического «странника» указывает на то, что этот объект был выброшен из шарового звездного скопления, расположенного во внешней галактической плоскости, примерно 10-30 миллионов лет назад.

Текущей скорости достаточно для того, чтобы преодолеть влияние гравитации Млечного Пути. Скорее всего, объект представляет собой сверхскоростную небольшую звезду, стремящуюся покинуть нашу галактику.

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