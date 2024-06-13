Банки Киргизии отказались работать с рублем

Банки Киргизии массово отказываются работать с российским рублем. После новых санкций большинство кредитных учреждений приостановило прием переводов, поступающих через российские платежные системы.

Так, Mbank предупредил о введении ограничений по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). В то же время клиенты могут снять наличные со своих рублевых счетов, пишет «Интерфакс».

Банк «Компаньон», ссылаясь на «технические причины», предупредил о прекращении операций в рублях через систему «Юнистрим». В Кыргызкоммерцбанке теперь также не работают через «Юнистрим», кроме того, здесь сообщили о невозможности провести переводы по системе SWIFT.

РСК банк сообщил о прекращении осуществления переводов через системы Astrasend, Contact, «Золотая корона» и «Сбербанк Онлайн». Аналогичные пояснения при отказе работать через «Золотую корону», Astrasend, «Юнистрим», «РИА» и Western приводят в «Керемет банке».

О невозможности совершения операций с рублями через все системы денежных переводов сообщили в Кыргызско-Швейцарском банке. В Кыргызском инвестиционно-кредитном банке переводы в рублях принимают, но предупреждают, что в банки под санкциями деньги не пройдут.