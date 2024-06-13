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Центробанк изменит механизм формирования курсов доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк России с 13 июня начинает устанавливать официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных банков по итогам заключенных операций на внебиржевом валютном рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

«Данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекращает торги американским долларом и евро в связи с объявленными санкциями Минфина США. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, кроме доллара и евро.

Центробанк в связи с американскими санкциями выпустил разъяснение, в котором пояснил, что торговые сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке, компании и физические лица смогут также покупать и продавать валюту у банков.

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mosquito__2010

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