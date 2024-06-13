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Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам

Источник:
Sibnet.ru
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Райффайзенбанк с 1 июля перестанет начислять проценты по накопительным счетам. При этом проценты за июнь будут выплачены до конца месяца.

«Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам. Денежными средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно»,— говорится в сообщении банка.

Банк рекомендовал использовать инвестиционные решения для размещения денежных средств, например «Доход каждый день» от АО «Райффайзенбанк» и «Уверенный доход» от УК «Райффайзен Капитал».

Ранее стало известно, что российский Райффайзенбанк снизит объемы кредитования по предписанию Европейского центрального банка. Так, к 2026 году кредитный портфель RBI должен быть снижен на 65%.

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