Солиста «Порнофильмов» оштрафовали за дискредитацию ВС

Суд признал солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан иноагентом в РФ) виновным по статье о фейках, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Тверской районный суд Москвы признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России).

Котлярову назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.