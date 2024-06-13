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Солиста «Порнофильмов» оштрафовали за дискредитацию ВС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 007master / CC BY-SA 4.0

Суд признал солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан иноагентом в РФ) виновным по статье о фейках, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Тверской районный суд Москвы признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России).

Котлярову назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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