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Новосибирцы воспротивились знакомиться на Госуслугах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Новосибирска высказались против создания раздела для знакомств на Госуслугах.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на Госуслугах раздел для знакомств с целью создания пары.

Только 22% новосибирца одобрили данную инициативу. 42% оказались категорически против, сообщает сервис по поиску работы Superjob.ru со ссылкой на проведенный опрос.

Опрошенные ответили, что не нужно засорять Госуслуги, для знакомств есть социальные сети и приложения, а также посчитали, что вместо подобных идей депутаты должны решать государственные вопросы.

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mosquito__2010

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Nik3316

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Asd10

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mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...