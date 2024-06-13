Новосибирцы воспротивились знакомиться на Госуслугах

Жители Новосибирска высказались против создания раздела для знакомств на Госуслугах.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на Госуслугах раздел для знакомств с целью создания пары.

Только 22% новосибирца одобрили данную инициативу. 42% оказались категорически против, сообщает сервис по поиску работы Superjob.ru со ссылкой на проведенный опрос.

Опрошенные ответили, что не нужно засорять Госуслуги, для знакомств есть социальные сети и приложения, а также посчитали, что вместо подобных идей депутаты должны решать государственные вопросы.