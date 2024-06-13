Kaspersky начал уведомлять пользователей о слежке по Bluetooth

«Лаборатория Касперского» обновила приложения для защиты мобильных устройств на Android. Теперь пользователи смогут узнавать о слежке с Bluetooth-устройств, сообщает пресс-служба компании.

Приложение Kaspersky теперь уведомляет пользователя о подброшенных Bluetooth-устройствах, в том числе беспроводных метках. Такие гаджеты могут применяться, чтобы наблюдать за перемещениями человека.

Пользователь сможет видеть на экране приложения список подозрительных устройств, которые длительное время находятся рядом и меняют местоположение вместе с ним. При необходимости он сможет создавать список доверенных устройств.

Еще одна функция, ставшая доступна пользователям — оповещение об утечке личных данных пользователя из сторонних сервисов, привязанных к его номеру телефона. Ранее такая опция была доступна в привязке к адресу электронной почты.