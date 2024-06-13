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Московская биржа прекратила операции с долларами и евро

Источник:
Sibnet.ru
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США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), то есть, по сути, запретили операции с долларами на них.

Московская биржа заявила, что с четверга, 13 июня останавливает торги долларами и евро. Сделки с ними продолжат совершаться на внебиржевом рынке, сообщил банк России. Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать валюту через российские банки, заверил регулятор.

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, — говорится в заявлении Банка России.

Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул ЦБ. По ним сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный регулятором.

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Экономика #Деньги
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