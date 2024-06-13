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Дело о крупнейших в истории России взятках поступило в суд

Источник:
РИА Новости
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Уголовное дело против сотрудников Следственного комитета Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко о получении взяток на рекордную сумму более 1,5 миллиона долларов и 2718 биткоинов (7,3 миллиарда рублей), поступило в Балашихинский суд.

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамитовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — приводит РИА Новости информацию из базы суда.

Следователям Тамбиеву и Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.

Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте. Обвиняемые пожаловались на него в ФСБ и следователя задержали.

Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации «для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков».

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