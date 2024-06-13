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Турагенты сообщили о росте числа изъятий паспортов на границе

Источник:
РБК
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Российский союз туриндустрии (РСТ) фиксирует большой объем обращений туристов, которые обнаруживают в паспортах несоответствия, сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил РБК.

«Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне», — сказал Горин РБК, отметив, что речь идет о резком росте.

Проблемы с выездом начались после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к закону о порядке выезда из России. В них указано, что наличие недостоверных сведений в документах могут стать основанием для изъятия паспорта.

Недостоверными сведения могут признать, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учета.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что неточностью может быть буква «ё» в загранпаспoртах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктoв, особенности машинописного штифта, транслитерации.

Россиян перед выездом за границу призвали тщательно сверить данные во внутреннем и загранпаспoртах на предмет несоответствия, а также наличие орфографических ошибок.

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