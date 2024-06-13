Путин заявил о появлении замечательной плеяды командиров

Отличное поколение военных командиров всех уровней выросло в России, заявил президент Владимир Путин.

«У нас выросла замечательная плеяда командиров — и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, "надеги" возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — сказал Путин.

Президент России ранее провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих войсками округов.

Верховному главнокомандующему доложили о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий.