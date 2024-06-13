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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин заявил о появлении замечательной плеяды командиров

Источник:
Sibnet.ru
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Отличное поколение военных командиров всех уровней выросло в России, заявил президент Владимир Путин.

«У нас выросла замечательная плеяда командиров — и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, "надеги" возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — сказал Путин.

Президент России ранее провел совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих войсками округов.

Верховному главнокомандующему доложили о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий.

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Топ комментариев

Asd10

А Барнаул это не РФ?? Мутный ты приспособленец.Вкусняшки, доставшиеся тебе из СССР, которыми теперь тебя...

GammiPluh

Ты не слышал - СССР больше нет, а есть Россия и она великая страна! Тебя похоронят с твоими предками...

GammiPluh

Так Россия тоже не твоя родина, ты без флага чтоли?

GammiPluh

Uynachalnica пакуй вещи дружище, пора на Украину!