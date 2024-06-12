Путин ратифицировал соглашение с Китаем о лунной станции

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС), документ опубликован на портале правовых актов.

Международная научная лунная станция — российско-китайский проект по созданию на Луне комплекса экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ. Россия и Китай открыли проект для всех международных партнеров.

Задачей МНЛС станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий.

Перспективная цель станции — обеспечения присутствия человека на Луне.