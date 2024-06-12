Россияне вернулись к рекордным закупкам валюты

Россияне в конце весны приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты — на 178,9 миллиарда рублей, следует из обзора Банка России.

По сравнению с апрелем чистые покупки валюты выросли в 2,2 раза (было 79,9 миллиарда рублей), приводит РБК «Обзор рисков финансовых рынков», опубликованный Банком России.

ЦБ связывает активизацию физлиц на валютном рынке с двумя факторами — укреплением рубля в мае, а также сезонным повышением спроса на валюту «перед летними месяцами».

По данным Банка России, в мае рубль укрепился к доллару на 3,2%. Динамика связана с жесткой денежно-кредитной политикой, высоким объемом продаж валюты экспортерами и сокращением спроса на нее со стороны импортеров.