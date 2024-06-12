Грузия приготовилась к возобновлению дипотношений с Россией

Правительства Грузии и России ведут активную работу по восстановлению дипотношений, сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи» со ссылкой на источники.

«Правящая партия "Грузинская мечта" и руководство России ведут активную работу и переговоры в связи с восстановлением дипломатических отношений. Власти планируют открыть грузинское посольство в Москве», — рассказал источник.

По данным телеканала, Тбилиси уже проводит отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия надеется, что активизация торгово-экономического, гуманитарного и культурного общения с Грузией создаст предпосылки для нормализации отношений.

Грузинская сторона разорвала отношения двух стран после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.