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Грузия приготовилась к возобновлению дипотношений с Россией

Источник:
«Мтавари архи»
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Правительства Грузии и России ведут активную работу по восстановлению дипотношений, сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи» со ссылкой на источники.

«Правящая партия "Грузинская мечта" и руководство России ведут активную работу и переговоры в связи с восстановлением дипломатических отношений. Власти планируют открыть грузинское посольство в Москве», — рассказал источник. 

По данным телеканала, Тбилиси уже проводит отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия надеется, что активизация торгово-экономического, гуманитарного и культурного общения с Грузией создаст предпосылки для нормализации отношений.

Грузинская сторона разорвала отношения двух стран после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

А Барнаул это не РФ?? Мутный ты приспособленец.Вкусняшки, доставшиеся тебе из СССР, которыми теперь тебя...

GammiPluh

Ты не слышал - СССР больше нет, а есть Россия и она великая страна! Тебя похоронят с твоими предками...

GammiPluh

Так Россия тоже не твоя родина, ты без флага чтоли?

GammiPluh

То ты пишешь потери 3 к 1, то мы равняем города с землей, а потом заходим... ты как манька-встанька мнение...