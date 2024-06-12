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Матвиенко заявила о необходимости обновления элит в России

Источник:
Sibnet.ru
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Запрос на обновление элиты инициативной и патриотически настроенной молодежью назрел в российском обществе, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня России.

«Полагаю, главное сейчас — качество государственного и корпоративного управления. Считаю, оно высокое. Сложившаяся в нашей стране система принятия и реализации решений - одна из самых эффективных. Но вместе с тем очевидно, что в обществе назрел запрос на обновление тех его слоев, которые принято называть элитой», — считает Матвиенко.

По ее словам, «предложение Владимира Путина создать условия для появления в органах госвласти участников специальной военной операции — людей надежных, проверенных, делом доказавших свою преданность, — шаг огромного политического значения».

Матвиенко считает, что от человеческих качеств новой элиты зависит очень много. «Именно социальное, духовно-нравственное обновление управленческой команды, убеждена, — залог рывка нашего Отечества вперед по всем направлениям. Залог возвышения, укрепления России на мировой арене», — отметила она.

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Топ комментариев

Asd10

А Барнаул это не РФ?? Мутный ты приспособленец.Вкусняшки, доставшиеся тебе из СССР, которыми теперь тебя...

GammiPluh

Ты не слышал - СССР больше нет, а есть Россия и она великая страна! Тебя похоронят с твоими предками...

GammiPluh

Так Россия тоже не твоя родина, ты без флага чтоли?

GammiPluh

То ты пишешь потери 3 к 1, то мы равняем города с землей, а потом заходим... ты как манька-встанька мнение...