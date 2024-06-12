Матвиенко заявила о необходимости обновления элит в России

Запрос на обновление элиты инициативной и патриотически настроенной молодежью назрел в российском обществе, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю Дня России.

«Полагаю, главное сейчас — качество государственного и корпоративного управления. Считаю, оно высокое. Сложившаяся в нашей стране система принятия и реализации решений - одна из самых эффективных. Но вместе с тем очевидно, что в обществе назрел запрос на обновление тех его слоев, которые принято называть элитой», — считает Матвиенко.

По ее словам, «предложение Владимира Путина создать условия для появления в органах госвласти участников специальной военной операции — людей надежных, проверенных, делом доказавших свою преданность, — шаг огромного политического значения».

Матвиенко считает, что от человеческих качеств новой элиты зависит очень много. «Именно социальное, духовно-нравственное обновление управленческой команды, убеждена, — залог рывка нашего Отечества вперед по всем направлениям. Залог возвышения, укрепления России на мировой арене», — отметила она.