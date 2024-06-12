Путин денонсировал соглашения с Украиной о культурных центрах

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года. Оно предусматривало создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве.

Как указывается в сопроводительных материалах, в 2014 году условия работы российского центра в Киеве крайне усложнились — он неоднократно подвергался нападениям националистических группировок, а после введения в 2021 году Украиной санкций против Россотрудничества, РЦНК был вынужден полностью свернуть свою работу.

Украинский центр в российской столице, в свою очередь, прекратил свою деятельность в феврале 2022 года после разрыва дипломатических отношений Москвы и Киева.