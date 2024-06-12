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Путин денонсировал соглашения с Украиной о культурных центрах

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года. Оно предусматривало создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве.

Как указывается в сопроводительных материалах, в 2014 году условия работы российского центра в Киеве крайне усложнились — он неоднократно подвергался нападениям националистических группировок, а после введения в 2021 году Украиной санкций против Россотрудничества, РЦНК был вынужден полностью свернуть свою работу.

Украинский центр в российской столице, в свою очередь, прекратил свою деятельность в феврале 2022 года после разрыва дипломатических отношений Москвы и Киева.


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Топ комментариев

Asd10

А Барнаул это не РФ?? Мутный ты приспособленец.Вкусняшки, доставшиеся тебе из СССР, которыми теперь тебя...

GammiPluh

Ты не слышал - СССР больше нет, а есть Россия и она великая страна! Тебя похоронят с твоими предками...

GammiPluh

Так Россия тоже не твоя родина, ты без флага чтоли?

GammiPluh

То ты пишешь потери 3 к 1, то мы равняем города с землей, а потом заходим... ты как манька-встанька мнение...