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Присяжные признали сына Байдена виновным по всем статьям

Источник:
ТАСС
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Жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом.

Расследование в отношении сына президента началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и при этом владел револьвером. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют наркотические вещества.

Джо Байден заявил, что уважает решение жюри присяжных. «Я президент, но я еще и отец. Мы любим нашего сына и гордимся тем, каким он стал сегодня. Многие семьи, чьи близкие боролись с наркоманией, понимают, что такое чувство гордости, когда любимый человек выходит на другую сторону и становится таким решительным и стойким в процессе выздоровления», — приводит ТАСС слова президента США. 

Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов. Это первый случай в американской истории, когда сын действующего президента признается виновным в преступлении.

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Топ комментариев

Asd10

А Барнаул это не РФ?? Мутный ты приспособленец.Вкусняшки, доставшиеся тебе из СССР, которыми теперь тебя...

GammiPluh

Ты не слышал - СССР больше нет, а есть Россия и она великая страна! Тебя похоронят с твоими предками...

GammiPluh

Так Россия тоже не твоя родина, ты без флага чтоли?

GammiPluh

То ты пишешь потери 3 к 1, то мы равняем города с землей, а потом заходим... ты как манька-встанька мнение...