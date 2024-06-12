Присяжные признали сына Байдена виновным по всем статьям

Жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом.

Расследование в отношении сына президента началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и при этом владел револьвером. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют наркотические вещества.

Джо Байден заявил, что уважает решение жюри присяжных. «Я президент, но я еще и отец. Мы любим нашего сына и гордимся тем, каким он стал сегодня. Многие семьи, чьи близкие боролись с наркоманией, понимают, что такое чувство гордости, когда любимый человек выходит на другую сторону и становится таким решительным и стойким в процессе выздоровления», — приводит ТАСС слова президента США.

Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов. Это первый случай в американской истории, когда сын действующего президента признается виновным в преступлении.