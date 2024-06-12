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Стартовал российский ответ Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Игры БРИКС, которые называют российским ответом Олимпиаде, стартовали в Казани. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 4 тысяч иностранных спортсменов из 97 стран.

Состязания впервые проходят в России. В 2016 году они дебютировали в Индии, в 2017-м эстафету принял Китай, а в 2018 и 2023 годах соревнования проходили в ЮАР. Игры БРИКС пройдут на 16 спортивных объектах с 12 по 23 июня.

В итоговую спортивную программу игр попали 27 видов спорта. Всего будет разыграно 387 комплектов наград. Наряду с плаванием, фехтованием, легкой атлетикой и прочими привычными соревнованиями зрители смогут увидеть необычные виды.

Например, в этом году на Играх будет представлена традиционная борьба тюркских народов под названием корэш. Кроме этого, участники посоревнуются в акробатическом рок-н-ролле и ушу.

Делегации команд-участниц будут размещены в комфортабельной деревне Универсиады. Ежедневно там будут проводиться различные культурно-праздничные мероприятия.

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Asd10

А Барнаул это не РФ?? Мутный ты приспособленец.Вкусняшки, доставшиеся тебе из СССР, которыми теперь тебя...

GammiPluh

Ты не слышал - СССР больше нет, а есть Россия и она великая страна! Тебя похоронят с твоими предками...

GammiPluh

Так Россия тоже не твоя родина, ты без флага чтоли?

GammiPluh

То ты пишешь потери 3 к 1, то мы равняем города с землей, а потом заходим... ты как манька-встанька мнение...