Стартовал российский ответ Олимпиаде

Игры БРИКС, которые называют российским ответом Олимпиаде, стартовали в Казани. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 4 тысяч иностранных спортсменов из 97 стран.

Состязания впервые проходят в России. В 2016 году они дебютировали в Индии, в 2017-м эстафету принял Китай, а в 2018 и 2023 годах соревнования проходили в ЮАР. Игры БРИКС пройдут на 16 спортивных объектах с 12 по 23 июня.

В итоговую спортивную программу игр попали 27 видов спорта. Всего будет разыграно 387 комплектов наград. Наряду с плаванием, фехтованием, легкой атлетикой и прочими привычными соревнованиями зрители смогут увидеть необычные виды.

Например, в этом году на Играх будет представлена традиционная борьба тюркских народов под названием корэш. Кроме этого, участники посоревнуются в акробатическом рок-н-ролле и ушу.

Делегации команд-участниц будут размещены в комфортабельной деревне Универсиады. Ежедневно там будут проводиться различные культурно-праздничные мероприятия.