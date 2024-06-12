MWM рассказал о самой опасной российской подлодке

Атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М» в составе флотилии российского ВМФ отправилась с визитом на Кубу, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine.

Подлодка пришвартуется в Гаване 12 июня вместе с фрегатом проекта 22350 «Адмирал Горшков». Эта миссия трактуется как ответ России на военную поддержку Украины со стороны США, включая передачу Киеву ракет большей дальности, а также разведывательных данных с самолетов и спутников, считают эксперты издания.

По их мнению, российские подводные лодки России способны выполнять задачи в мировом океане и вполне конкурентоспособны с лучшими аналогами.

Лодки проекта «Ясень-М»могут нести все существующие классы российских крылатых ракет и имеют установки вертикального пуска на 32 ракеты. Считается, что именно они в приоритетном порядке получат гиперзвуковые ракеты «Циркон», имеющие дальность до 1 тысячи километров и скорость девять махов (скоростей звука).

Глава Северного командования США генерал Глен Ванхерк назвал «Ясень-М» ближайшим конкурентом ударных подводных лодок ВМС США с точки зрения бесшумности.