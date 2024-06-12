НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

MWM рассказал о самой опасной российской подлодке

Источник:
Military Watch Magazine
837 4
Атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань»
Атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань»
Фото: © Минобороны России

Атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М» в составе флотилии российского ВМФ отправилась с визитом на Кубу, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine.

Подлодка пришвартуется в Гаване 12 июня вместе с фрегатом проекта 22350 «Адмирал Горшков». Эта миссия трактуется как ответ России на военную поддержку Украины со стороны США, включая передачу Киеву ракет большей дальности, а также разведывательных данных с самолетов и спутников, считают эксперты издания.

По их мнению, российские подводные лодки России способны выполнять задачи в мировом океане и вполне конкурентоспособны с лучшими аналогами. 

Лодки проекта «Ясень-М»могут нести все существующие классы российских крылатых ракет и имеют установки вертикального пуска на 32 ракеты. Считается, что именно они в приоритетном порядке получат гиперзвуковые ракеты «Циркон», имеющие дальность до 1 тысячи километров и скорость девять махов (скоростей звука).

Глава Северного командования США генерал Глен Ванхерк назвал «Ясень-М» ближайшим конкурентом ударных подводных лодок ВМС США с точки зрения бесшумности.

Еще по теме
Американские танки Abrams оказались не приспособлены к войне
Танков у Британии в войне с Россией хватит на пару недель боев
Эксперт усомнился в возможности Украины «перебомбить» Россию
Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Путин оценил необходимость новой мобилизации
Развенчан популярный миф о витамине D
Шольц потребовал от Путина странного признания
Обсуждение (4)
Картина дня
Британский эксперт оценил риск ядерной войны с Россией
Турецкий эксперт раскрыл секрет устойчивости экономики России
Грузия приготовилась к возобновлению дипотношений с Россией
MWM рассказал о самой опасной российской подлодке
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
72
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
31
Безумная дуэль российского БТР и украинского Bradley попала на видео
24
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
22
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки
20
МИД России обвинил США в мести за проигрыш в Афганистане