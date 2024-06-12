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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американские танки Abrams оказались не приспособлены к войне

Источник:
La Nouvelle Tribune
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Конфликт на Украине преподнес США важный урок, заключающийся в том, что их передовое вооружение и хваленая техника оказались не приспособлены к современной войне, пишет французское издание La Nouvelle Tribune.

«Танки Abrams сразу после развертывания на Украине стали приоритетными целями для российских беспилотников, которые, несмотря на свою дешевизну, нанесли им значительный урон. Эта уязвимость вынудила украинские силы отвести их с фронта, чтобы свести к минимуму потери», — отмечает автор материала Чарли Хессун.

Реакция на эти неудачи не заставила себя долго ждать в среде американских военных. Адмирал Кристофер Грейди и генерал Джеффри Норман признали, что переданные Украине M1A1 Abrams, несмотря на их высокий уровень защиты от традиционных угроз, совершенно не были готовы к атакам дронов с воздуха.

По словам Хессуна, перед Пентагоном встала проблема адаптации тактики развертывания танков и их конструкции к современным угрозам.

Армия США инициировала разработку новой модификации Abrams — M1E3. Этот проект обещает исправить дефекты предыдущих моделей. M1E3 будет легче, более подвижным и особо защищенным от атак сверху.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

Asd10

А Барнаул это не РФ?? Мутный ты приспособленец.Вкусняшки, доставшиеся тебе из СССР, которыми теперь тебя...

GammiPluh

Ты не слышал - СССР больше нет, а есть Россия и она великая страна! Тебя похоронят с твоими предками...

GammiPluh

Так Россия тоже не твоя родина, ты без флага чтоли?

GammiPluh

Uynachalnica пакуй вещи дружище, пора на Украину!