НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как защититься от тополиного пуха

Источник:
«Известия»
334 0

Врачи рекомендовали аллергикам использовать для защиты от тополиного пуха маски и очки, принимать душ, промывать глаза и нос, носить головные уборы.

Тополиный пух аллергеном не является, но его волокна могут вызывать раздражение дыхательных путей и слизистой оболочки, а также на нем может оседать пыльца других растений, рассказала «Известиям» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Сейчас аллергики при контакте с тополиным пухом, скорее всего, будут реагировать на пыльцу поздноцветущих деревьев и зацветающих луговых трав, добавила аллерголог-иммунолог клиники «Хадасса» Дарья Жукова.

Врачи рекомендовали аллергикам соблюдать диету с ограничением продуктов, обладающих перекрестными реакциями с аллергенами пыльцы. А также регулярно принимать купирующие аллергию препараты и ингаляции.

Аллергикам также посоветовали защищать помещение, в котором они живут или работают и следить за гигиеной своих питомцев — мыть их чаще, так как на их шерсти может оседать пыльца растений.


Еще по теме
Удушение во время секса оказалось крайне опасным для здоровья
Психиатр перечислил симптомы раздвоения личности
ВОЗ назвала четыре убивающих людей продукта
Развенчан популярный миф о витамине D
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Путин оценил необходимость новой мобилизации
Развенчан популярный миф о витамине D
Шольц потребовал от Путина странного признания
Обсуждение (0)
Картина дня
Британский эксперт оценил риск ядерной войны с Россией
Турецкий эксперт раскрыл секрет устойчивости экономики России
Грузия приготовилась к возобновлению дипотношений с Россией
MWM рассказал о самой опасной российской подлодке
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
72
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
31
Безумная дуэль российского БТР и украинского Bradley попала на видео
24
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
22
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки
20
МИД России обвинил США в мести за проигрыш в Афганистане