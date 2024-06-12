Как защититься от тополиного пуха

Врачи рекомендовали аллергикам использовать для защиты от тополиного пуха маски и очки, принимать душ, промывать глаза и нос, носить головные уборы.

Тополиный пух аллергеном не является, но его волокна могут вызывать раздражение дыхательных путей и слизистой оболочки, а также на нем может оседать пыльца других растений, рассказала «Известиям» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Сейчас аллергики при контакте с тополиным пухом, скорее всего, будут реагировать на пыльцу поздноцветущих деревьев и зацветающих луговых трав, добавила аллерголог-иммунолог клиники «Хадасса» Дарья Жукова.

Врачи рекомендовали аллергикам соблюдать диету с ограничением продуктов, обладающих перекрестными реакциями с аллергенами пыльцы. А также регулярно принимать купирующие аллергию препараты и ингаляции.

Аллергикам также посоветовали защищать помещение, в котором они живут или работают и следить за гигиеной своих питомцев — мыть их чаще, так как на их шерсти может оседать пыльца растений.